Como-Lazio, i convocati di Sarri: ecco gli indisponibili

Manca sempre meno all’esordio stagionale della Lazio che affronterà il Como alle ore 18:30. La squadra di Sarri vuole partire con il piede giusto anche se di fronte ci sarà un avversario che nella sessione di calciomercato si è rinforzato. In questi minuti la Lazio ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri.

Sarri, Rovella - S.S. Lazio

Como-Lazio, i calciatori convocati da Maurizio Sarri

Portieri: Mandas, Furlanetto e Provedel.

Difensori: Pellegrini, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila e Marusic.

Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic e Cataldi.

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Dia e Cancellieri.

Gli indisponibili

La Lazio dovrà fare a meno di Isaksen, Vecino, Patric, Gigot e Romagnoli.