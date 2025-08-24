Como-Lazio, i convocati di Sarri: ecco gli indisponibili

In questi minuti la Lazio ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida odierna con il Como

Emanuele Petrucci /
Sarri
Sarri - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Manca sempre meno all’esordio stagionale della Lazio che affronterà il Como alle ore 18:30. La squadra di Sarri vuole partire con il piede giusto anche se di fronte ci sarà un avversario che nella sessione di calciomercato si è rinforzato. In questi minuti la Lazio ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Sarri, Rovella - S.S. Lazio
Sarri, Rovella - S.S. Lazio

Como-Lazio, i calciatori convocati da Maurizio Sarri 

Portieri: Mandas, Furlanetto e Provedel.

Difensori: Pellegrini, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila e Marusic.

Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic e Cataldi.

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Dia e Cancellieri.

Gli indisponibili 

La Lazio dovrà fare a meno di Isaksen, Vecino, Patric, Gigot e Romagnoli. 

Lazio, Lotito lavora al nuovo sponsor: svolta decisiva per il bilancio della società