Como-Lazio, i convocati di Sarri: ecco gli indisponibili
In questi minuti la Lazio ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida odierna con il Como
Manca sempre meno all’esordio stagionale della Lazio che affronterà il Como alle ore 18:30. La squadra di Sarri vuole partire con il piede giusto anche se di fronte ci sarà un avversario che nella sessione di calciomercato si è rinforzato. In questi minuti la Lazio ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri.
Como-Lazio, i calciatori convocati da Maurizio Sarri
Portieri: Mandas, Furlanetto e Provedel.
Difensori: Pellegrini, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila e Marusic.
Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic e Cataldi.
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Dia e Cancellieri.
Gli indisponibili
La Lazio dovrà fare a meno di Isaksen, Vecino, Patric, Gigot e Romagnoli.