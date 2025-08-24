Lazio, Lotito lavora al nuovo sponsor: svolta decisiva per il bilancio della società

È atteso a Roma a metà della prossima settimana il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che interromperà il suo soggiorno estivo a Cortina d’Ampezzo per occuparsi di un dossier fondamentale: la chiusura dell’accordo di sponsorizzazione che potrebbe segnare il futuro economico del club biancoceleste.

Nuovo sponsor previsto

Il patron laziale, da sempre attento alla gestione dei conti, sta lavorando da mesi per garantire al club un partner commerciale di primo livello, in grado di assicurare ossigeno alle casse societarie e allo stesso tempo rafforzare l’immagine internazionale della Lazio. Si tratta di una trattativa considerata cruciale: l’intesa con il nuovo sponsor rappresenterebbe, infatti, un passaggio chiave non solo per la stagione in corso, ma anche per la stabilità finanziaria a medio termine. Il ritorno di Lotito nella Capitale sarà quindi il momento della verità. L’accordo, secondo indiscrezioni de Il Messaggero, potrebbe valere diversi milioni di euro a stagione e incidere in maniera significativa sul bilancio, permettendo alla società di pianificare con maggiore serenità gli investimenti futuri.

L’importanza del progetto

Per i tifosi e per l’ambiente biancoceleste, l’ufficialità della partnership significherebbe aprire un nuovo capitolo di stabilità, dopo mesi segnati da incertezze economiche e voci di mercato. Lotito, che negli anni ha più volte sottolineato l’importanza di una gestione oculata, sembra pronto a mettere il sigillo su un’operazione destinata a pesare quanto un grande colpo di mercato. La prossima settimana, dunque, potrebbe diventare una data spartiacque per la Lazio: tra Cortina e Formello, Lotito si prepara a chiudere quella che, a tutti gli effetti, è la partita più importante dell’estate.