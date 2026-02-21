Pisacane: "Non è facile affrontare una squadra che in trasferta ha un ruolino importante"

Il mister Pisacane ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Cagliari-Lazio.

Abbiamo fatto passi in avanti, con il Lecce prestazione brutta. La squadra è giovane, può inciampare, l'importante è reagire e lasciare tutto sul campo. Sono orgoglioso di questi ragazzi, stan facendo cose importanti soprattutto considerando l'infermeria. Mi auguro che la gente ci aiuti perché ne abbiamo bisogno, questa sera ho visto un'aria pesante e questi ragazzi non lo meritano. Faremo di tutto per rappresentarli nel migliore dei modi. Vestiamo una maglia importante, le assenze non devono essere un'alibi ma sono oggettive, noi vogliamo vincere sempre ma per l'obiettivo che dobbiamo conseguire è più facile che ci siano più risultati negativi che positivi. Forse abbiamo alzato un po' le aspettative con determinati risultati, ma siamo in linea. Non è facile affrontare una squadra che in trasferta ha un ruolino importante, che ha recuperato Zaccagni, c'erano Isaksen, Maldini... abbiamo giocato contro la Lazio! Non era facile.