La FIGC celebra la Giornata Internazionale della Donna: "Non è calcio femminile, è calcio"

Nell'anno 2023 Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale femminile, in seguito alla vittoria dell'Italia contro la Svizzera in UEFA Women's Nations League, pronunciò la celebre frase "Non è calcio femminile, è calcio". Le importanti parole emesse da Soncin sono state riprese dalla FIGC in onore della Giornata Internazionale delle Donne con l'obiettivo di iniziare una rivoluzione sia culturale che linguistica, inoltre, per la ricorrenza, la FIGC ha rilasciato un importante comunicato.

Mimosa - Depositphotos

Giornata Internazionale della Donna: il comunicato della FIGC

La FIGC e l’intero movimento sono impegnati in un profondo e radicale processo evolutivo che attraversa il nostro Paese nel campo dei diritti e delle pari opportunità – dichiara il presidente federale Gabriele Gravina – il calcio può e vuole fare la sua parte nel contribuire a rendere la nostra società più moderna e inclusiva. Lo storico riconoscimento dello status di professioniste alle calciatrici e il continuo investimento nello sviluppo del calcio di base praticato dalle bambine rappresentano dei punti fermi della mission federale, affinché i principi che ispirano una giornata come questa siano vissuti tutto l’anno in maniera sempre più responsabile e condivisa.

