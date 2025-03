Lazio: il messaggio dell'ala Gustav Isaksen ai tifosi biancocelesti

Dopo la strabiliante vittoria della rosa biancoceleste contro il Milan in Serie A, merito di una rete del capitano Mattia Zaccagni e del rigore battuto da Pedro, e del trionfo della squadra nel girone d'andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen, grazie al gol di Romagnoli e della rete di Gustav Isaksen all'ultimo minuto che ha salvato dal pareggio, il club di Baroni si prepara a riscendere in campo. Il 10 e il 13 marzo sono in programma due importanti match all'Olimpico, infatti, lunedi alle ore 20:45 si disputerà Lazio-Udinese, partita importante per tentare di recuperare il 4° posto in classifica. Giovedi 13 marzo alle ore 18:45, invece, si disputerà il match di ritorno contro il Viktoria Plzen, ultima occasione per la Lazio di accedere ai quarti di finale e tentare di colorare la Coppa di biancoceleste. In vista dei due match che si giocheranno all'Olimpico, l'attaccante Gustav Isaksen si è espresso sul profilo Instagram della Lazio ed ha rilasciato un messaggio per tutti i suoi tifosi.

Il messaggio di Gustav Isaksen per i tifosi biancocelesti

Giochiamo due gare molto importanti allo stadio Olimpico. Come sempre, insieme a voi siamo più forti, vi aspettiamo. Forza Lazio.

Nella pagina seguente la stagione della Lazio