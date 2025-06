Lazio, la priorità è un centrocampista: il preferito Loftus-Cheek, altrimenti Fabbian o Fazzini

Quest’anno, senza poter contare sugli introiti europei, la Lazio non potrà garantire un grande mercato a mister Sarri, a meno che non arrivino importanti cessioni con cui fare plusvalenza. Il tecnico spera in un centrocampista di qualità e corsa con la che società cercherà di accontentarlo il più possibile.

L’interesse di Sarri per Loftus-Cheek

Un pallino di Sarri, fin dai tempi del Chelsea, è sempre stato l’inglese Loftus-Cheek, centrocampista con cui il comandante ha vinto l’Europa League nel 2019 in Inghilterra: proprio per questo, il suo nome era diventato caldo e accostato alla Lazio già nel 2023 per la sostituzione di Milinković. Il profilo di questo giocatore piace molto, ma, come riporta Il Corriere dello Sport, ci sono molte perplessità legate ai costi alti e anche qualche dubbio sulle sue condizioni atletiche. Loftus-Cheek ha chiuso l’ultimo campionato totalizzando 19 presenze, soltanto 10 da titolare, finendo quattro volte ai box. L’assenza più lunga, per colpa di un problema, mescolare l’ha bloccato per oltre due mesi fra gennaio e marzo. Sarri apprezza il suo dinamismo da associare alla resistenza e al contrasto di cui Guendouzi e Rovella

Le alternative Fabbian e Fazzini

Nonostante il prossimo rinnovo di Vecino e la volontà di testare Dele-Bashiru in ritiro, il tassello mancante è sempre a centrocampo: altre opzioni potrebbero essere Fabbian del Bologna che, però, ha in piedi un discorso con la Fiorentina (per uno scambio con Sottil) ed era già stato acquistato a gennaio alla Lazio. Stesso discorso per Fazzini, altro pupillo di Sarri, accostato alla Lazio a gennaio e, in generale, da almeno un paio di anni. Il giocatore è alla ricerca di una squadra dopo la retrocessione in Serie B dell’Empoli, situazione che, oltretutto, costringerebbe il Presidente Corsi a non poter alzare il prezzo del giovane.