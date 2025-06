Inizia il Mondiale per Club 2025: match inaugurale, Inter e Juve in campo e dove vedere i match

Sta per iniziare una competizione del tutto innovativa: il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre (divise in 8 gironi) che debutterà, con la prima edizione di questo nuovo format, proprio oggi, 14 luglio 2024 e si giocherà fino al prossimo 13 luglio. Si disputerà negli Stati Uniti e includerà squadre di tutto il mondo fra Europa, Asia, Africa, America e Oceania: fra le italiane potremmo ammirare Inter e Juventus.

Il Mondiale inizia a breve: le date

Questa nuova competizione comincerà proprio alle ore 2:00 italiane della notte fra il 14 e il 15 giugno, con la gara inaugurale fra Al Ahly, squadra egiziana, e l’Inter Miami di Messi. Le squadre sono divise in 8 gironi con le ultime sfide di questa fase sono previste per il 27 giugno alle ore 3:00; gli ottavi di finale si giocheranno, invece, dal 28 luglio al 2 luglio; i quarti 4 e 5 luglio; le due semifinali si disputeranno l’8 e il 9 luglio; il 13 luglio sarà la data della finale.

Il debutto delle italiane

A rappresentare l’Italia ci saranno Juventus e Inter. I bianconeri sono impegnati nel gruppo G, assieme a Manchester City, Wydad e Al Ain: la prima partita della Juventus sarà disputata contro l’Al Ain giovedì 19 giugno alle ore 3:00 italiane. Invece, nerazzurri fanno parte del gruppo E assieme a un Monterrey, River Plate, Diamonds e Urawa Red: il loro debutto è fissato a mercoledì 18 giugno alle ore 3:00 italiane. L’Inter ha da poco cambiato l’allenatore: dopo la sconfitta in finale di Champions e l’addio di Inzaghi, è stato scelto il profilo di mister Chivu per guidare la squadra in questa nuova sfida. Al contrario, per la Juventus questa competizione è stata occasione di riconferma: sulla panchina bianconera ci sarà ancora Tudor, proprio il mister che, arrivato dopo Thiago Motta per risollevare la squadra, è riuscito ad ottenere la qualificazione in Champions a fine anno.

