Lazio-Verona, Pellegrini nel post: “Stiamo lavorando per essere la Lazio del mister…”

Allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio domina e liquida il Verona con un netto 3‑0, conquistando i primi importantissimi punti casalinghi della stagione. I biancocelesti partono forte e in meno di dieci minuti il match è già in chiaro: Guendouzi trova il primo gol al 3’, Zaccagni raddoppia al 10’ con un’azione precisa e chirurgica che infiamma i tifosi, poi Castellanos cala il tris al 41’ chiudendo la frazione con sicurezza e qualità di gioco. La Lazio gestisce bene il vantaggio nel corso del match, controllando il pallone e limitando le iniziative ospiti. Al triplice fischio, il risultato parla chiaro: un 3‑0 che vale tanto in termini di morale e fiducia per affrontare le prossime sfide con slancio. Al termine del match è intervenuto il terzino Pellegrini: ecco le sue dichiarazioni.

Le parole di Pellegrini

Sulla partita

Stiamo lavorando per essere la Lazio del mister, ci vuole tempo e sappiamo che i meccanismi sono complicati per chi prima non c’era. Io credo che l’importante sia l’equilibrio in questi casi, è importante prendete tutto quello che arriva dalla prestazione di Como e da quella di oggi. Sappiamo che non siamo quelli di Como, ma quelli di oggi senza però esaltarci troppo.

Sulla sua prestazione

Miglior Pellegrini, si è visto? Penso di si, dovrete chiedere a lui, ma penso di aver dimostrato in quest’ultimo anno dove ci sono stati periodi belli e altri meno ma credo che si sia visto il miglior Pellegrini. Chiedetelo a lui però, non mi prendo questa responsabilità.

Su Belahyane