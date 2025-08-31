Guendouzi: "É il primo successo dopo sette mesi in casa. Il match contro il Como?..."

Grande serata per la rosa biancoceleste e per il Comandante Maurizio Sarri, infatti, la prima partita casalinga della stagione 2025/2026 è terminata con un 4-0 per le aquile segnati contro l'Hellas Verona, che nella prima giornata di Campionato era riuscito a portarsi a casa un punto dopo il pareggio contro l'Udinese. Un trionfo meritato e che ha riportato un po' di fiducia e speranza nella tifoseria biancoceleste, soprattutto dato che la Lazio non riusciva a trovare la vittoria allo stadio Olimpico dal 5-1 contro il Monza del 9 febbraio. Al termine dell'incontro il centrocampista Matteo Guendouzi, che insieme al capitano Mattia Zaccagni, Taty Castellanos e Boulaye Dia, è riuscito a centrare la rete avversaria, è intervenuto ai microfoni di Dazn per esprimere le sue opinioni riguardo il match.

Le dichiarazioni di Matteo Guendouzi a Dazn

Sul gol segnato contro l'Hellas Verona

Molto importante per me fare gol, sono un centrocampista e devo segnare di più. Ovviamente, la cosa più importante la vittoria della squadra, anche perché è il primo successo dopo sette mesi in casa. Ancora di più dopo la partita contro il Como, dove abbiamo giocato come bambini.

Sull'assist di Taty Castellanos

Sì, bellissimo, però abbiamo bisogno ancora di più del Taty, può fare ancora più gol e assist.

Nella pagina successiva i festeggiamenti di Matteo Guendouzi sui social