Calciomercato Lazio, Raul Moro torna nella Capitale: niente riscatto del Valladolid

Il calciomercato ha ormai avuto inizio con le squadre pronte ad operare in entrate ed in uscita durante tutta l'estate. In casa Lazio si fanno tanti nomi in entrata, ma c'è da pensare anche alle uscite. Tra questa c'è quella di Raul Moro, esterno spagnolo che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Real Valladolid.

Il futuro di Raul Moro

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il club spagnolo ha deciso di non esercitare il riscatto del giocatore biancoceleste, che dunque farà rientro a Roma in cerca di una nuova squadra.