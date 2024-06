Lazio Women, niente ritiro ad Auronzo: ecco dove si terrà

Dopo aver ottenuto la promozione in Serie A, la Lazio Women sta organizzando il prossimo ritiro estivo. Inizialmente previsto ad Auronzo di Cadore, come la squadra maschile, il ritiro si terrà invece a Torgiano, in provincia di Perugia, dal 24 luglio al 2 agosto. Questa decisione è stata influenzata da motivi tecnici ed economici.

Grassadonia Lazio Women

Il motivo della scelta

Secondo il Corriere dello Sport, la scelta di Torgiano, situato a circa 150 chilometri da Formello, è stata dettata anche dalla disponibilità delle strutture sportive, utilizzate nei giorni precedenti dal Volos NPS, una squadra greca. La nuova stagione in Serie A rappresenta una sfida maggiore rispetto alla precedente in Serie B, richiedendo a Lotito e Fabiani di rafforzare la squadra e risolvere le questioni contrattuali delle giocatrici che rimarranno.