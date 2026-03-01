Conferenza Isaksen: "In Campionato siamo nella terra di nessuno e la colpa è solo nostra"
Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine dell'incontro Torino-Lazio.
La conferenza stampa di Gustav Isaksen
Il momento della Lazio
È difficile da spiegare, ho visto una squadra che si è allenata con fame. Abbiamo sbagliato tecnicamente e mentalmente, è molto strano. Abbiamo una gara importantissima mercoledì, ma dovevamo dare tutto anche oggi. Cerco sempre di essere positivo, abbiamo l'Atalanta ma sono deluso per oggi.
La classifica
Siamo tristi, ma non è una scusa. Se siamo dove siamo è colpa nostra, siamo nella terra di nessuno in campionato ed è un momento negativo. Ma abbiamo la possibilità di sistemare la stagione. In campionato sarà difficile, in Coppa Italia daremo tutto. Ma non possiamo sbagliare così tante partite di Serie A.