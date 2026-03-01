Conferenza Isaksen: "In Campionato siamo nella terra di nessuno e la colpa è solo nostra"

Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine dell'incontro Torino-Lazio.

È difficile da spiegare, ho visto una squadra che si è allenata con fame. Abbiamo sbagliato tecnicamente e mentalmente, è molto strano. Abbiamo una gara importantissima mercoledì, ma dovevamo dare tutto anche oggi. Cerco sempre di essere positivo, abbiamo l'Atalanta ma sono deluso per oggi.