Crisi Lazio, la Società richiede un cambio: il 10° posto mette a rischio la preparazione estiva

La situazione in casa Lazio è tesa a causa dell'attuale decimo posto in classifica, che vede i biancocelesti preceduti anche dal Sassuolo e con un vantaggio minimo su Udinese e Parma. In vista della fine del Campionato, la Società Lazio ha richiesto un cambiamento alla rosa.

La posizione della società

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, questa è la quarta peggior stagione della gestione Lotito, infatti, un rendimento simile, con soli 34 punti dopo 26 giornate, non si registrava da ben sedici anni. La dirigenza non è affatto soddisfatta del cammino in Serie A e ha chiesto alla squadra un deciso cambio di marcia. Migliorare il posizionamento attuale è fondamentale non solo per l'orgoglio sportivo, ma soprattutto per le casse del club. Un piazzamento più alto garantisce infatti maggiori ricavi a bilancio, una risorsa necessaria per la pianificazione del futuro.

Il rischio Coppa Italia e la preparazione estiva

Come riportato sempre dal quotidiano, oltre all'aspetto economico, c'è una preoccupazione pratica legata al calendario della prossima stagione. Se la Lazio dovesse finire fuori dalle prime otto posizioni, sarebbe costretta a giocare i trentaduesimi di finale di Coppa Italia già a metà agosto (tra il 15 e il 18). Questo scenario comprometterebbe la preparazione estiva, costringendo il gruppo a un impegno ufficiale a ridosso dell'inizio del campionato e alterando i carichi di lavoro atletici necessari per l'intera annata.