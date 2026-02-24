Cairo: “Mi scuso con i tifosi. Aperto a vendere il Torino…”

Lazio e Torino vivono due momenti difficilissimi dal punto di vista ambientale con le rispettive tifoserie in aperta contestazione verso le proprie società. Lotito e Cairo sono nell'occhio del ciclone, tuttavia il patron Granata nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Roberto D'Aversa, fa un passo indietro dicendosi disposto anche a vendere la società.

Le parole di Urbano Cairo

L’ambiente non è dei più favorevoli, la squadra deve trovare la forza e la motivazione per cambiare le cose, per farsi appoggiare dai tifosi che lo hanno fatto tanto in passato. Il nostro è un tifo pazzesco. Ricordo sempre il Mantova in B dopo una cavalcata incredibile, ricordo quell’allenamento a Borgaro con 2500 tifosi. Un po’ quello che ha fatto il Genoa con i suoi 30 mila scatenati a Marassi. Mi spiace che non avvenga qui ma siamo noi che dobbiamo ribaltare tutto. La contestazione la vedo e la sento, oggi per quello che mi riguarda è fare le cose con responsabilità, nel momento in cui sei il presidente di una società importante come il Toro devi farlo, passare in mezzo alle fiamme e cercare di spegnere il fuoco. Dopo il resto è relativo, quando verrà e se verrà lo diremo. Io per quel che mi riguarda nelle difficoltà sono abituato a cercare ogni risorsa, non è una cosa che mi dà scoramento, mi dà maggiore determinazione e voglia di fare bene. Ho una responsabilità importante, di fronte a 1 milione di tifosi che tifano Toro, debbo onorare l’impegno quando va male e quando va bene. Ricordo solo che nei tre anni di Juric ci siamo giocati l’Europa fino all’ultima partita, non buttiamo tutto in maniera poco costruttiva perché non è quello che aiuta.

“Mi scuso con i tifosi”

Sicuramente il fatto di essere qui a presentare un nuovo mister è il segno di un percorso che è andato non come avremmo voluto, ci sono delle scuse implicite, sono massimamente dispiaciuto perché si era partiti con altre prospettive, avevo fatto investimenti non piccoli. Come sempre a volte ci sono giocatori che fanno benissimo in alcune squadre e poi meno, dipende In che condizioni vengono messe, chiaro che mi scuso con i tifosi, accetto le critiche e le contestazioni, quando ti esponi sai che ci possono essere applausi e contestazioni, c’è la volontà di invertire la rotta e correggere gli errori fatti, siamo concentrati per correggere gli errore e fare meglio.

Se mi vedo o meno presidente del Torino?