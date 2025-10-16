Esclusiva | Andrea Agostinelli: "La Lazio è stata la mia casa"

Nato il 20 aprile del 1957, Andrea Agostinelli ha giocato con la Lazio sin giovanissimo. Come lui stesso ha ricordato nell'intervista, infatti, la squadra capitolina è stata la sua casa e il suo trampolino di lancio nel mondo nazionale.

E' stato un ottimo centrocampista centrale, capace di utilizzare al meglio la sua tecnica calcistica sia in difesa che in attacco.

Ha debuttato in Serie A, con la Lazio, nel 1975 durante la sfida contro il Perugia. E' proprio con la maglia biancoceleste che, Agostinelli, può contare 75 presenze e due gol in Serie A.

In vista della sfida contro l'Atalanta, la redazione di LazioPress.it ha intervistato proprio Andrea Agostinelli, il quale ha raccontato la sua esperienza nella Lazio e nei neroazzurri. Inoltre, l'ex biancoceleste si è anche soffermato sull'attuale situazione della squadra capitolina: ecco le sue parole.

Da una parte c'è l'Atalanta che ha recuperato molti dei propri assenti, dall'altra, invece, c'è la Lazio con molte assenze. E' per questo motivo che prevedo una partita di sofferenza per i biancocelesti.

La mia Atalanta era una provinciale, che faceva 7 anni in A e 3 in B, ma sempre passionale: era già un'ottima società. Ad oggi è diventata incredibile: negli ultimi 7 anni, in 5 ha giocato in Champions; ha un fatturato pazzesco, anche grazie alla vendita di giocatori; sa come valorizzare i propri calciatori; è ai vertici del calcio sia italiano che Europeo, soprattutto dopo la vittoria dell'Europa League.

Per quanto riguarda la Lazio, invece, si trova in un momento di difficoltà e negli ultimi due anni non ha fatto benissimo. Inoltre, nessuno si sarebbe aspettato la notizia del blocco del mercato.