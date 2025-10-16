I giovani della Serie A: Le prime in classifica sono Parma e Pisa; la Lazio in rosa ne ha 3.
I giovani nel nostro campionato sono molti, ma ci sono alcune squadre che li sfruttano al meglio: ecco la classifica.
Nel Campionato di Serie A i giovani sono molti, sia nelle big, che nelle squadre minori.
A informarci dei vari dati è Transfermarkt Italia che, tramite un post Instagram, ha realizzato due classifiche: la prima riguarda le squadre di Serie A hanno più giovani in rosa, la seconda, invece, riguarda i giovani che hanno più minuti in campo.
Le squadre con più giovani in rosa
Quando si parla di giovani calciatori, ad oggi si fa riferimento a tutti coloro che sono nati dal 2002 in poi.
In Italia, le squadre che comprendono più giovani sono quasi sempre le medio-piccole, soprattutto Pisa e Parma, con 12 ragazzi in rosa.
Per quanto riguarda le Big, invece, difficilmente decidono di puntare su chi si trova alle prime esperienze: basti pensare alla Lazio che, in rosa, ha solo 3 giovani.
Ecco l'intera classifica:
- Pisa e Parma: 12.
- Verona: 11.
- Como e Udinese: 10.
- Genoa e Cagliari: 9.
- Milan e Sssuolo: 8.
- Roma, Lecce e Atalanta: 7.
- Torino, Cremonese e Fiorentina: 6.
- Bologna: 5.
- Napoli e Inter: 4.
- Juventus e Lazio: 3.
Quali sono i giovani con più minuti in campo?
Come già detto, è il Parma a stare primo in classifica per maggior numero di giovani giocatori in squadra: tra i più utilizzati troviamo Circati e Suzuki, con 540 minuti giocati.
Con lo stesso minutaggio vi sono anche Norton-Cuffy, Sava e Muharemovic.
Per quanto riguarda le Big, invece, non si può non nominare la Roma con Soulé e i suoi 490 minuti giocati.