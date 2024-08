Orsi: "La Roma ha fatto più acquisti, ma la Lazio ha portato più risultati"

Mancano esattamente quindici giorni all'inizio del campionato di Serie A 2024/25; ai microfoni di Radio Radio, l'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi ha commentato il calciomercato del prossimo campionato italiano e ha lanciato una provocazione sugli acquisti di Lazio e Roma. Queste le sue parole

La Roma non mi sembra ancora una squadra a livello delle prime quattro, due acquisti buoni non ti mettono al livello di Napoli, Milan, Juventus, Inter, ma ho l’impressione che i Friedkin faranno altri due acquisti importanti. Sicuramente l’obiettivo deve essere la Champions, sono cinque anni che non si qualificano. Questi sono fallimenti, al di là delle perdite economiche.