Castellanos saluta la Lazio: "È stato un vero orgoglio. Resterò per sempre laziale"

Dopo l'ufficialità da parte del West Ham, Castellanos ha scelto di salutare il popolo laziale con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Un commovente messaggio in cui l'argentino ha voluto ringraziare tifosi e società dell'affetto ricevuto in questi anni in biancoceleste.

Non è mai facile dirsi addio, soprattutto quando bisogna chiudere un capitolo che ha significato tanto sia a livello personale che professionale. Sono arrivato alla Lazio con entusiasmo e voglia di crescere, e ora me ne vado con la serenità di aver dato tutto.

Indossare questa maglia è stato un vero orgoglio. Vivere il club dall’interno mi ha permesso di sentire la passione e l’emozione vera in ogni momento.

Oggi è tempo di andare avanti con nuovi obiettivi, ma voglio che sappiate quanto abbiate lasciato un segno nel mio cuore.

Ringrazio la dirigenza, i miei compagni, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano ogni giorno nel club. E, molto specialmente, i tifosi Laziali, che mi hanno sempre sostenuto.

Grazie per avermi permesso di far parte della vostra storia. Sappiate che resterò per sempre un LAZIALE.

Per sempre,

Taty 🩵🤍🦅