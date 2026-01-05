La Lazio ufficializza la cessione di Castellanos al West Ham
La società biancoceleste rende nota la cessione dell'attaccante argentino
La società biancoceleste comunica la prima cessione della finestra invernale di gennaio: Castellanos vola in Premier League a titolo definitivo al West Ham. Dopo due stagioni in biancoceleste, l'argentino è pronto a scrivere un nuovo capitolo della propria carriera tra gli Hammers. Una importante opportunità per il centravanti, deciso a riscattarsi dopo un'inizio di stagione complicato alla Lazio.
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Valentin Castellanos al West Ham United Football Club.
Castellanos, acquistato nell`estate 2023 dal New York City, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 98 presenze e segnato 22 gol.
Tutto il club desidera ringraziare Taty per il contributo dato e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro.
