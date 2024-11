Lotito: "Flaminio? Sarà uno stadio avveniristico"

Il nodo stadio è certamente uno dei più importanti in casa Lazio nell'ultimo periodo. Il progetto del nuovo stadio è in cantiere da mesi, ma siamo ormai agli sgoccioli.

Come dichiarato da Fernando Maria Pagliaro a Radiosei, “Per evitare ricorsi anche da parte dell’altre proponente, la Lazio deve presentare il progetto entro il 20 novembre, data limite per la pronuncia sulla Roma Nuoto della CS”.

IPA

Lotito al Gran Galà del Calcio Italiano

Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha rilasciato nuove dichiarazioni durante il Gran Galà del Calcio Italiano, evento che celebra le eccellenze del calcio italiano. Le sue parole, riportate da TuttoMercatoWeb.com, hanno toccato diversi argomenti, tra cui proprio il futuro dello Stadio Flaminio.

Lotito ha espresso ancora una volta il suo interesse verso l'impianto, confermando la volontà della Lazio di valorizzarla e renderla un impianto moderno, pur rispettandone il valore architettonico e storico.

Le parole di Lotito