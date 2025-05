Luis Alberto torna sui tempi alla Lazio e sul suo addio

La Lazio resta nel cuore, sembra oramai una costante per tantissimi giocatori che vestono i colori biancocelesti. La conferma arriva anche dall'ex centrocampista Luis Alberto. Il calciatore spagnolo è stato protagonista di una lunga ed intensa intervista a Marca dove torna a parlare dei momenti bellissimi vissuti nella capitale. Attualmente Luis Alberto milita nell'Al Duhail, nel campionato del Qatar.

Il mio addio alla Lazio? È stata una combinazione di diverse cose. Non volevo rimanere in Italia perché non riuscivo a vedermi in una squadra diversa dalla Lazio. Mi attirava l'idea di tornare in Spagna, ma era praticamente impossibile. Inoltre l'Al Duhail mi cercava da due anni e gli ho dato la mia parola. Volevo fare un'esperienza diversa e, anche se all'inizio avevo dei dubbi, credo di aver preso la decisione giusta per me e per la mia famiglia. Siamo molto felici qui. Non mi sono mai nascosto e non ho intenzione di farlo ora. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto tornare a Siviglia o a Cadice.