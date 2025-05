Jannik Sinner trionfa contro Paul prendendosi la finale

Jannik Sinner vola in finale contro Alcaraz. Dopo un inizio difficilissimo contro un in formissima Tommy Paul, Jannik resetta e si ritrova. Il tennista italiano ha perso il primo set 6-1 disputando un match decisamente sottotono.

Paul aveva iniziato molto bene, poi si è perso sia di suo, che per meriti di Jannik che trova le chiavi della sfida anche con l’apporto del solito tosto e fermo fattore mentale.

Un italiano in finale a Roma dopo 47 anni

Piccolo record per il grande campione Sinner. Primo italiano in finale a Roma dal 1978. L'ultimo italiano a raggiungerla fu Adriano Panatta che 47 anni fa fu anche l'ultimo a vincere il torneo di Roma due anni prima.

Il match Sinner-Paul

Preoccupazione per Sinner ma poi il gran trionfo. Dopo aver asfaltato Casper Ruud in meno di un'ora, il numero uno del mondo supera Tommy Paul in rimonta e stacca il pass per l'ultimo atto del torneo contro Carlos Alcaraz. Sul Centrale del Foro Italico nel primo set Jannik è lento nei movimenti, molto impreciso nello scambio e l'americano piazza un clamoroso 6-1 all'azzurro giocando con grande attenzione dal fondo e dinamismo. Perso il primo parziale, Jannik poi reagisce, cambia passo e batte Paul rifilandogli un parziale di 6-0, 6-3 tenendo i nervi saldi e giocando bene i punti importanti nel finale.

Il problema fisico di Sinner

Attimi di preoccupazione per Jannik Sinner che nel corso del match contro Paul ha accusato alcuni problemi fisici. Il tennista italiano infatti, ripetute volte, si è toccato l'adduttore della coscia accusando un fastidio che ha lasciato diverse preoccupazioni. Fortunatamente Sinner è riuscito a portare a termine l'incontro contro Paul trionfando ma resta qualche preoccupazione sul suo stato fisico in vista della finale di domenica contro lo spagnolo Alcaraz.