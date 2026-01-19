Mercato Lazio, Mandas verso il Bournemouth: le ultime

Uno dei possibili partenti a gennaio potrebbe essere Christos Mandas, secondo portiere della Lazio che, dopo esser stato centrale nel sistema di gioco di Baroni, con Maurizio Sarri quest'anno è, invece, relegato al ruolo di secondo. Per questo il portiere greco è alla ricerca di maggiore minutaggio.

Si lavora sulla formula

Su di lui sarebbe piombato il Bournemouth già da diversi giorni e, secondo quanto raccolto da Matteo Moretto, si avvicina sempre di più la possibilità di vederlo vestire la maglia del club inglese. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato, Lazio e Bournemouth starebbero discutendo la formula per la cessione del portiere: al momento si valuta il prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligatorio. Operazione da 20/22 milioni complessivi.

Il post di Moretto su X