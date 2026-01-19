Pedro: "Futuro? Devo prima dire addio alla Lazio, ma una volta che sarò svincolato..."

Nonostante sia impegnato questa sera contro il Como allo stadio Olimpico di Roma per la sfida delle ore 20:45, Pedro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de El Dia, ripercorrendo alcune tappe della sua carriera e soffermandosi sull’imminente ritiro a cui è costretto.

Dopo aver raggiunto le 38 primavere, infatti, il fuoriclasse spagnolo sembra essere vicino ad appendere gli scarpini al chiodo. Di seguito il suo intervento.

Sull'interesse del CD Tenerife? C'è stato interesse, e lo apprezzo sinceramente. È importante per me, qualcosa a cui tengo, e vedremo se si potrà realizzare. Ma è difficile, questa è la verità. È molto complicato. Vedremo cosa succederà, e non voglio escludere nulla. La prima cosa è dire addio a questo meraviglioso club, la Lazio, che mi ha trattato incredibilmente bene. Una volta che sarò svincolato, vedrò se si presenteranno opzioni interessanti, o in caso contrario...

Ovviamente, questa volta la fine è più vicina. Farà male, perché è quello che ho fatto per tutta la vita. Amo il calcio, la competizione, lo sport in generale. Sarà dura, ma si avvicina, questa è la realtà.

Il gol con la Fiorentina? Segnare quel giorno mi ha reso davvero felice. Superare se stessi è sempre un traguardo. È bello dare il proprio contributo, anche se si tratta di piccole cose; e soprattutto, godersi queste ultime partite, questi ultimi allenamenti e queste ultime esperienze con i miei compagni di squadra.