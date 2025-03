La moviola di Milan-Lazio: Corretti il rigore ed il rosso, sul contatto Musah-Dia…

La Lazio torna a vincere a San Siro contro il Milan dopo 6 anni in un campo storicamente stregato e anche questa sera non si stava smentendo con i biancocelesti che si stavano mangiando le mani per le tantissime occasioni sprecate prima del gol di Pedro dagli 11 metri. La partita è stata ricchissima di episodi con tante partite nelle partita e tanti eventi degni di nota. Il direttore di gara era Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, che ha dovuto dirimere alcune situazioni spigolose.

La moviola di Milan-Lazio

Il primo episodio rilevante avviene al 13' con una palla velenosissima persa da Musah su cui si fionda Dia, che si invola verso la porta difesa da Maignan: il centrocampista rossonero entra in scivolata da ultimo uomo impedendo all'attaccante senegalese di tirare, ma Manganiello lascia correre tra le grandi proteste da parte dei calciatori biancocelesti. Le immagini mandate in onda non chiarificano del tutto la situazione con Musah e i dubbi restano davvero molti e la valutazione cambia in base alle immagini fornite in tv. Non c'è un parametro oggettivo perché se è vero che il pallone cambia velocità non c'è una chiara immagine di Musah che interviene sul pallone. Contatto Musah-Dia a parte, Manganiello nel corso del primo tempo lascia molto correre punendo solo gli interventi più evidenti anche se manca fallo e giallo al 42' ai danni di Marusic da parte di Theo Hernandez che salta in maniera scomposta finendo sul terzino biancoceleste, apparso molto dolorante anche nei minuti successivi che lo costringono a rimanere negli spogliatoi a fine primo tempo.

Nella seconda frazione di gioco al 67' viene espulso Pavlovic per un fallo molto ruvido su Isaksen: Manganiello estrae subito il rosso per fallo grave di gioco e gli estremi ci sono tutti, ci sarebbero stati meno se si fosse valutato il D.O.G.S.O. ma la decisione resta corretta visto il brutto fallo del centrale rossonero. Al 76' viene ammonito Gimenez per un fallo in ritardo su Rovella dopo che il mediano biancoceleste aveva passato la palla. All'80° ammonito Leao per una vistosa trattenuta su Patric appena entrato.

All'83° viene poi annullato un gol dal guardalinee a Dia partito in posizione di offside. Al 90+2' ammonito Vecino per aver ostacolo Maignan.

Il rigore assegnato all'ultimo minuto

A 30 secondi dalla fine avviene l'episodio che cambia il risultato della partita con Isaksen atterrato in area da Maignan dopo averlo dribblato, Manganiello in presa diretta indica la rimessa dal fondo con la palla che era nel mentre terminata oltre la linea di campo. Veementi sono le proteste biancocelesti ed il VAR richiama Manganiello al monitor a cui bastano pochi secondi per cambiare decisione ed indicare il dischetto. Il resto è storia.