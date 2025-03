Milan-Lazio, Baroni a LSC: "I ragazzi si meritavano questa vittoria"

A San Siro è appena termina la partita Milan-Lazio, terminata con i fuochi d'artificio biancocelesti. Il gol mandato in rete da Zaccagni, con assist di Adam Marusic, ha condotto la rosa di Baroni in vantaggio sin dal 28', tuttavia, la rete di Chukwueze sembrava aver cambiato definitivamente le sorti dell'incontro. Il rigore a favore della squadra biancoceleste, tirato da Pedro, ha permesso alla Lazio di festeggiare la vittoria a Milano. Oltre al trionfo del club, stasera si può celebrare anche il ritorno di due calciatori, infatti, dopo il lungo periodo di assenza, il centrocampista Vecino e il difensore Patric sono potuti riscendere in campo con la maglia biancoceleste. Riguardo la vittoria si è espresso il mister Marco Baroni a Lazio Style Channel.

Baroni a Lazio Style Channel

La squadra ha fatto veramente bene ma noi lo sappiamo, abbiamo fatto gioco con la nostra energia, 5 falli, 20 tiri. La squadra è pulita però queste partite vanno giocate con questa personalità, dovevamo farlo e lo abbiamo fatto. Sono contento, i ragazzi si meritavano questa vittoria per il lavoro che stanno facendo. Noi non dobbiamo guardare niente ma veramente niente. Ci serve solo questo, grande prestazioni e nient’altro.

Su Pedro e la rosa biancoceleste

Pedro lo conosciamo tutti, io sono orgoglioso di allenarlo indipendentemente se anche avesse sbagliato se lo meritava lui. Ha calciato un bel rigore, non avevo dubbi e al di là di questo grande prestazioni da parte di tutti. Io prima della partita avevo detto che volevo vedere da tutte le parti la voglia che veniva dagli occhi, dai capelli, dalle mani, dalle braccia, da tutte le parti e la squadra l’ha fatto, ha lottato pallone su pallone. Peccato in quel momento in cui loro sono rimasti in 10, forse la squadra ha pensato di conservare “noi non dobbiamo fare questo” “non dobbiamo fare quell’errore”. Ho messo giocatori anche offensivi perché volevo rimanere propositivo e sono contento. Adesso ci prendiamo questa vittoria, recuperiamo qualche giorno e puntiamo la testa in Europa.

Su Marusic