Castellanos e il sogno River Plate: "Un giorno spero di indossare quella maglia"

Il passato torna a bussare alla porta di Valentin Castellanos. In un’intervista concessa a La Nación, l’attaccante della Lazio ha rivelato un retroscena che riporta tutto al 2022, quando, ancora in forza al New York City FC, fu a un passo dal vestire la maglia del River Plate.

L’argentino, arrivato alla Lazio nell’estate 2023, ha un contratto valido fino al 2028. In un’estate in cui la Lazio deve sbloccare l’indice di liquidità per operare, la cessione di Castellanos potrebbe rappresentare una chiave.

Castellanos a La Nación

Ricevere l’interesse dello staff tecnico del River Plate, e in particolare di un allenatore come Gallardo, che ha vinto così tanto, è stato per me un momento davvero speciale e molto emozionante. Ho tanti amici e parenti tifosi del River, quindi è stato qualcosa che mi ha toccato nel profondo.

Continua il Taty