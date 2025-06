De Rossi: "L’Ostiamare deve diventare un punto di riferimento per Roma, Lazio"

Daniele De Rossi, proprietario dell’Ostiamare, è intervenuto ai microfoni dei media – tra cui TMW – in occasione della premiazione in Campidoglio della squadra Under 19, fresca campionessa d’Italia. L’ex capitano della Roma ha elogiato il lavoro svolto dalla società e ha tracciato le ambizioni del progetto.

Le dichiarazioni di De Rossi

I risultati portano visibilità e fanno sembrare tutto straordinario, ma il percorso che stiamo seguendo è quello che avevamo previsto. C'è stato grande impegno, un contatto quotidiano con i ragazzi, e anche qualche difficoltà: normale quando si demolisce e ricostruisce un’intera struttura. Questo scudetto è una bellissima soddisfazione per i ragazzi e per il mister.

L’obiettivo: crescere per sostenere il calcio romano

Non vogliamo diventare la terza squadra di Roma, come spesso si sente dire. Piuttosto, vogliamo essere un supporto concreto per Roma e Lazio, una realtà seria e professionale che dia un contributo al calcio cittadino e nazionale. A Ostia il calcio è molto sentito e il nostro compito è formare calciatori e persone. Stiamo investendo tanto anche sul piano educativo. Le ristrutturazioni, sia materiali che mentali, sono iniziate solo sei mesi fa.

I giovani come risorsa per il futuro azzurro