Venezia-Parma 1-2, i gialloblu la ribaltano con Bonny

Venezia-Parma è la partita delle ore 15 di questo sabato 9 novembre. La squadra casalinga vive del solito trend: buon gioco in campo, tante occasioni ma risultati assenti. Considerando i bassi fondi di classifica la questione punti da raccogliere è fondamentale per la squadra di Eusebio Di Francesco. Dall'altra parte il Parma, i gialloblu stanno portando avanti un campionato discreto, caratterizzato da tanti alti e bassi ma che nel complesso può di certo soddisfare i tifosi e l'ambiente. Oggi la partita è terminata 1-2 per gli ospiti, che non hanno meritato nettamente la vittoria ma che hanno approfittato bene delle occasione capitate con una buona dose di fortuna.

Il primo tempo di Venezia-Parma

La partita inizia e prosegue su ritmi alti. Il Venezia come sempre gioca in modo dinamico e veloce riuscendo a sbloccare il match solo dopo 5 minuti grazie a Nicolussi Caviglia, un bel gol per l'ex Juventus. Passano solo 12 minuti, al 17simo quindi che il Parma riesce a raggiungere il pareggio grazie al terzino Valeri, trova un gol fantastico con una botta da fuori, tiro a dir poco imparabile. Il primo tempo scivola via con grande equilibrio tra le due squadre in campo.

I secondi 45 minuti

Il secondo tempo vede un Venezia particolarmente carico e concentrato. Parte forte dominando il match tra possesso palla e pallino del gioco offensivo. Al minuto 63 trova anche il gol del 2-1 con Pohjanpalo, un'ottima azione del Venezia ma rete giustamente annullata. Il Parma prova ad alzare la testa con ripartenze interessanti e al 68simo minuto ci pensa Bonny a sfruttare una occasione unica piazzando in rete una palla vagante. Fa di tutto il Venezia per riprendere il match, tante manovre d'attacco e tanti cross senza mai trovare una finalizzazione concreta. Il triplice fischio arriva e il Parma compie un colpaccio con questa vittoria in trasferta.

La classifica

La classifica parla chiaro. Baratro per il Venezia in termini di punti. La squadra non gioca per nulla male, in ogni singola partita riesce a creare sempre qualcosa di importante in attacco contro qualsiasi avversaria ma la classifica condanna, soli 8 punti e ultima posizione. Diverso il discorso per il Parma, una vittoria che porta un grande sorriso, 12 i punti in classifica e un balzo che permette i gialloblu da uscire dalla zona retrocessione.