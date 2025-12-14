Il Comandante Sarri raggiunge i 200 punti ed entra nella storia laziale: la classifica

Una grande serata ieri per le aquile, che grazie alla rete di Tijjani Noslin, riescono ad uscire dallo stadio Tardini con 3 punti in più, i quali permettono al Comandante Maurizio Sarri di entrare nella storia biancoceleste ed occupare la 5a posizione tra i tecnici che hanno guadagnato più punti alla guida della Lazio.

depositphotos

La classifica dei tecnici con più punti

1° Simone Inzaghi: 359

2° Dino Zoff: 283

3° Delio Rossi: 218

4° Sven-Goran Eriksson: 218

5° Maurizio Sarri: 200

Lazio, il Palmarès dei mister

Ad occupare la 1a posizione c'è Simone Inzaghi, che ha allenato la Prima Squadra biancoceleste nelle stagioni 2016-2021, e con lui alla guida i tifosi laziali hanno visto la conquista di 2 Supercoppe Italiane (2017, 2019), e una Coppa Italia nel 2018-2019, mentre al 2° posto si trova Dino Zoff, che ha guidato la Lazio nel 1990-1994, 1997 e 2001 e, nonostante l'assenza di trofei, è riuscito a riportare la squadra in Coppa UEFA. Dal 2005 al 2009, invece, le aquile sono state allenate dal tecnico Delio Rossi, che nell'ultima stagione ha permesso al club di alzare una Coppa Italia, inoltre, ad occupare con lui la 4a posizione si trova Sven-Goran Eriksson, al timone dei biancocelesti tra il 1997 e il 2001, che con la Prima Squadra della Capitale ha conquistato uno scudetto (1999-2000), 2 Coppe Italia (1997-1998, 1999-2000), una Coppa delle Coppe (1998-1999) ed una Supercoppa UEFA (1999). Per quanto riguarda Maurizio Sarri, invece, sfortunatamente il Comandante non è ancora riuscito ad alzare una Coppa con la squadra che tanto ama, tuttavia, l'amore e la passione nei confronti di questi colori gli permettono di essere uno degli allenatori più amati dai tifosi laziali.