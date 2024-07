UFFICIALE - Martusciello ha rassegnato le dimissioni. Ecco dove allenerà

Storico vice di Sarri era arrivato sulla sponda biancoceleste della Capitale proprio con l'allenatore toscano nel 2021. Dopo la grande confusione generatasi in quella settimana post-dimissioni di Sarri, la squadra era stata affidata a lui almeno per guidarla nella partita contro il Frosinone. Martusciello era stato sollevato dall'incarico con la squadra affidata a Tudor ma era comunque rimasto sotto contratto con la Lazio che avrebbe onorato il suo contratto fino al 2025, ma poco fa sono arrivate le sue dimissioni.

Come comunicato infatti poco fa dalla Lazio, Giovanni Martusciello ha rassegnato ufficialmente le dimissioni dal suo incarico per diventare il nuovo allenatore della Salernitana. In questi istanti si sta svolgendo la conferenza stampa di presentazione con il club campano. Lo storico vice di Sarri è dunque pronto a tornare in sella stavolta nei panni di primo allenatore, come era già successo nella stagione ad Empoli 2016/17.

L'annuncio della Lazio

Giovanni Martusciello ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico. In bocca al lupo, mister!

Il Post della Lazio