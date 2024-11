COPPA DAVIS | La coppia Sinner-Berrettini in semifinale

Da pochi minuti si è concluso il match tra Italia e Argentina di Coppa Davis. La coppia Sinner e Berrettini è stata protagonista di un vero e proprio colpaccio. La squadra azzurra, campione in carica, vince in rimonta la sfida dei quarti di finale contro l'Argentina e si giocherà la semifinale con l'Australia, che ha eliminato gli Stati Uniti. Pessima prestazione di Lorenzo Musetti, travolto da Cerundolo (6-4, 6-1), ma ci pensa Jannik Sinner a capovolgere la situazione, travolgendo Baez nel singolare (6-2, 6-1) e dominando il doppio in coppia con Matteo Berrettini (6-4, 7-5) per il punto vittoria che ha regalato l'accesso alle semifinali.

Le parole di Berrettini a fine match

Matteo Berrettini arriva ai microfoni particolarmente felice e soddisfatto per quanto fatto vedere sul campo. A confermare ciò le sue parole:

Ho lavorato sodo per tutto l'anno per farmi trovare pronto a questo appuntamento. Giocare con il più forte del mondo mette un po' di pressione, ma allo stesso tempo è bellissimo perché so che posso sempre contare su di lui. Non era facile scendere in campo sull'1-1 e abbiamo giocato un bellissimo doppio contro due specialisti, ma questo è stato solo il primo passo, abbiamo ancora tanta strada da fare.

Le dichiarazioni di Sinner

Soddisfazione anche per il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner che oltre a mostrare gioia per i quarti di finale vinti promuove anche l'intesa con Berrettini. Ecco le sue parole dopo la vittoria:

Io e Matteo ci capiamo molto bene, anche fuori dal campo. Lui ha giocato davvero un doppio incredibile oggi. Sono contento che siamo riusciti a giocare un doppio così, in una situazione delicata e difficile. Per me è un onore giocare con lui, ovviamente abbiamo molte altre scelte da mettere in campo. Lasciare fuori Bolelli e Vavassori è brutto perchè vengono da una stagione incredibile, ma ci siamo confrontati con il capitano e abbiamo cercato la soluzione migliore per oggi. Siamo contenti e ora vediamo come andrà sabato co l'Australia, sarà una sfida completamente diversa dallo scorso anno. Non sappiamo ancora chi giocherà, ma sicuramente siamo tutti pronti a dare il 100%.

Come seguire la semifinale tra Italia e Australia

La sfida che porterà una delle due nazionali di tennis in finale tra Italia e Argentina andrà in scena sabato 23 novembre alle ore 13, con il primo incontro singolare. Le partite saranno visibili in diretta tv in chiaro su Raidue oltre che sui canali di Sky Sport e in streaming su RaiPlay, Now Tv e SkyGo.