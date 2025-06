Delio Rossi: "Andrei su Man del Parma. Sarri non può essere seguito a metà"

L'ex mister biancoceleste, Delio Rossi, è intervenuto ai microfoni di Radiosei, per commentare l'operato di Angelo Fabiani, e le ultime voci di mercato riguardanti l'interesse per Man del Parma e per Colpani attualmente in forza alla Fiorentina.

Fabiani ? Mi sembra che sia una persona esperta, ha fatto la gavetta e secondo me è anche in sintonia con Lotito . Mi sembra che capisca di calcio e penso che sia idoneo rispetto a ciò che vuole il presidente dalla sua società. E’ il braccio operativo del presidente Lotito. La somma fino a questo momento? I più bravo sono quelli che sbagliano di meno, Fabiani ha preso anche giocatori importanti come Tavares e Guendouzi . Poco talento? Non penso sia l’indole di Fabiani quella di prendere giocatori più di nerbo che di classe. La verità è che i giocatori di grande talento costano di più, ci sono società che hanno la possibilità di investire sui piedi buoni.

Le dimissioni degli allenatori? Sono sconfitte per chi li ha scelti, non direttamente degli allenatori scelti. Nel momento in cui scegli un tecnico e sei convinto che possa portare avanti un progetto, indipendentemente dai risultati devi continuare a dargli fiducia. Serve tempo, così com’è servito a Ferguson e Gasperini. La crescita della Lazio rispetto alla mia Coppa Italia? La società ha percorso diverse strade, dall’instant team ad investimenti su giocatori giovani. Io mi aspettavo una continuità diversa, più lungimiranza e competenza nella capacità di sostituire giocatori importanti nel corso del tempo. E’ come se si fosse fermata – la crescita – in quel range dal 4 all’ottavo posto. Però, se vuoi competere con quelle, o hai la stessa disponibilità economica oppure fare degli azzardi per provare a ridurre il gap.

Sarri non può essere seguito a metà, o lo segui o non lo segui. Sarri è arrivato secondo, la gente si aspetta che il trend sia quello, ma se la squadra è la stessa della scorsa stagione da 7 massimo può portarti quinto.

Colpani per me non è un esterno. E' intelligente, ma non ha grandissimo passo. Se dovessi scegliere andrei su Man del Parma.