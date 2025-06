Hellas Verona, termina l'era Setti: la nota del club per la fine dei rapporti

È ufficiale l'Hellas Verona comunica la fine della collaborazione con Maurizio Setti, ex Presidente del club che dopo le sue dimissioni aveva ricoperto il ruolo di Senior Advisor. Il rapporto tra Maurizio Setti e l'Hellas Verona proseguiva da molti anni, infatti, era il 2012 quando l'imprenditore e dirigente sportivo rilevò le quote della squadra da Giovanni Martinelli, tuttavia, a dicembre 2024 cede il club a Presidio Investors e il 15 gennaio del 2025 la carica di Presidente passa a Italo Zanzi, mentre Setti ricopre la carica di Senior Advisor football operations, vale a dire consulente per la parte sportiva, tuttavia, ora le strade tra l'ex Presidente e il club sembrano essersi divise in modo definitivo.

La nota dell'Hellas Verona

Hellas Verona FC S.p.A. comunica la cessazione del rapporto con Maurizio Setti in qualità di Senior Advisor sulle attività calcistiche. Il Club gli augura il meglio per le sue future sfide professionali.

L'Hellas Verona sotto la Presidenza di Setti

L'arrivo di Setti ha riacceso una speranza nel Verona, infatti, dopo la retrocessione in Serie B nel 2001-2002, il club riuscì ad ottenere la promozione in Serie A al termine della stagione 2012, anno in cui arrivò Maurizio Setti. Tra il 2015/2016 e il 2018/2019, il club, alterna una stagione nel Campionato di Serie A ed una in Serie B, tuttavia, a partire dal 2018/2019 si stabilizza nella Serie superiore, dove si trova tuttora. In queste stagioni la posizione più alta in classifica la raggiunge nel 2019/2020 e 2021/2022, quando l'Hellas Verona conclude il Campionato in 9a posizione.