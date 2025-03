Gila e Pedro chiamano a raccolta i tifosi: "Fondamentali per questo finale di stagione"

Nel pomeriggio di ieri si è svolto al centro commerciale di Roma Est una mostra a tinte biancocelesti, in cui sono state esposte delle maglie storiche della Lazio. In occasione di questo evento hanno partecipato anche due tesserati della prima squadra maschile, Mario Gila e Pedro, e due della Lazio Women, Melania Martinovic e Alice Benoit.

Ai microfoni ufficiali della società, Mario Gila e Pedro hanno rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento, di seguito le loro parole.

Se ci serviva ritrovare il tifo in questo momento? Si, molto bello, siamo molto contenti di essere qui con i tifosi. Noi anche abbiamo bisogno di questi stimoli e sentire che la gente è cosi vicina a noi. Siamo contenti di far passare alla gente un bel pomeriggio. Quanto sarà importante il tifo della Lazio in queste ultime partite? Importantissimo, noi chiediamo a loro di aiutarci in ogni partita, perché mancano nove finali più quelle di Europa League. Chiediamo che ci stiano vicino in ogni partita e in questo modo raccoglieremo più punti e sarà più facile la fine del campionato.