Novità sponsor: Premier League e Coca Cola di nuovo insieme

Il mondo del calcio spesso è manovrato dall'importanza degli sponsor. Quest'oggi è arrivata una importante notizia in questo ambito, sia a livello di immagine che ovviamente economico.

La notizia arriva da Sky News. La Premier League e la Coca-Cola Company potrebbero presto tornare ad incrociare le loro strade per una nuova ed interessante partnership. La società di Atlanta è entrata in trattative per rientrare nel circuito del calcio inglese, dopo l'addio che risale al 2022. Le trattative sarebbero avanzate e vedremo nei prossimi giorni se le parti troveranno l’accordo definitivo per riportare il colosso produttore e distributore delle bevande analcoliche nella schiera dei partner ufficiali della Premier League.

Le cifre del nuovo accordo

Un nuovo accordo che conviene a tutti a quanto pare. La categoria delle bevande analcoliche non è stata occupata da nessun’altra azienda da quando la Coca-Cola Company e la Premier hanno visto terminare la loro partnership.

La società americana ha avuto in passato un ruolo molto importante nel calcio inglese, arrivando a sponsorizzare negli anni novanta la Coppa di Lega e la Championship per ben sei anni, dal 2004 al 2010. Secondo alcune fonti l'accordo di partnership dovrebbe arrivare ad una cifra vicina ai 20 milioni di euro ogni anno.

La serie A e lo sponsor

In serie A invece il title sponsor è Enilive. Un accordo arrivato da quest'anno e che avrà la durata di tre stagioni, quindi fino al 2027. Una vera e propria rivoluzione visto che prima di Enilive, il title sponsor della serie A era Tim, dal lontano 1998/1999.