Scelto l'arbitro di Lazio-Sassuolo: le designazioni
Attraverso un comunicato ufficiale, l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni selezionate da Rocchi per la 28° giornata di Serie A
Ecco l'arbitro di Lazio-Sassuolo
Il fischietto di Lazio-Sassuolo, gara che chiuderà la giornata di Serie A, sarà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, mentre il IV Uomo sarà Tremolada. Il VAR spetterà a Paterna con Abisso come AVAR.
Le designazioni della 28° giornata di Serie A
NAPOLI – TORINO Venerdì 6/03 h. 20.45
FABBRI
BAHRI – POLITI
IV: PERRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MAZZOLENI
CAGLIARI – COMO Sabato 7/03 h. 15.00
MARINELLI
MORO – BIFFI
IV: AYROLDI
VAR: NASCA
AVAR: GUIDA
ATALANTA – UDINESE Sabato 7/03 h. 18.00
RAPUANO
COSTANZO – MASTRODONATO
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
JUVENTUS – PISA Sabato 7/03 h. 20.45
SACCHI J.L.
DI GIOIA – LAUDATO
IV: TURRINI
VAR: MARINI
AVAR: GIUA
LECCE – CREMONESE h. 12.30
SOZZA
COLAROSSI – ROSSI C.
IV: PAIRETTO
VAR: DI PAOLO
AVAR: FOURNEAU
BOLOGNA – H. VERONA h. 15.00
MUCERA
BINDONI – TEGONI
IV: MASSA
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
FIORENTINA – PARMA h. 15.00
ZUFFERLI
IMPERIALE – CECCON
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARIANI
GENOA – ROMA h. 18.00
COLOMBO
ROSSI M. – VECCHI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MANGANIELLO
MILAN – INTER h. 20.45
DOVERI (foto)
BACCINI – BERTI
IV: MARCHETTI
VAR: ABISSO
AVAR: DI BELLO
LAZIO – SASSUOLO Lunedì 9/03 h. 20.45
ARENA
MELI – ALASSIO
IV: TREMOLADA
VAR: PATERNA
AVAR: ABISSO