Serie A Women: svelata la data del derby e delle prossime giornate

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso noto il calendario delle prossime due giornate della Serie A Women. Svelata anche la data del derby, che si giocherà il 21 marzo alle 18:00.

Aspettando il ritorno del campionato, previsto per sabato 14 marzo, sono ufficiali le date e gli orari della 17ª e della 18ª giornata della Serie A Women Athora: due turni che precederanno Pasqua e che arrivano a cavallo delle semifinali di ritorno della Coppa Italia Women, previste nel weekend tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Inter-Napoli Women di sabato 21 alle 16.15 e Parma-Ternana Women di sabato 4 aprile alle 16 saranno le due partite trasmesse in diretta anche su RaiSport e RaiPlay. Tutte le gare, invece, sono come sempre disponibili su DAZN in modalità Freemium (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai).

Il calendario

Serie A Women Athora – 17ª giornata

Sabato 21 marzo

Ore 12.30: Genoa-Juventus (DAZN)

Ore 16.15: Inter-Napoli Women (DAZN, RaiSport e RaiPlay)

Ore 18: Lazio-Roma (DAZN)

Domenica 22 marzo

Ore 12.30: Fiorentina-Parma (DAZN)

Ore 15: Ternana Women-Sassuolo (DAZN)

Ore 18: Milan-Como Women (DAZN)



Serie A Women Athora – 18ª giornata

Venerdì 3 aprile

Ore 18: Sassuolo-Milan (DAZN)

Ore 18: Roma-Como Women (DAZN)

Sabato 4 aprile

Ore 12.30: Napoli Women-Genoa (DAZN)

Ore 12.30: Fiorentina-Juventus (DAZN)

Ore 15: Inter-Lazio (DAZN)

Ore 16: Parma-Ternana Women (DAZN, RaiSport e RaiPlay)