Stasera torna l’Europa: probabili formazioni Lazio-Real Sociedad

Stasera torna l’Europa League: la Lazio sfiderà allo stadio Olimpico di Roma la Real Sociedad. Dopo più di un mese di stop, torna il campionato europeo che vede il biancocelesti imbattuti da fine settembre e primi nella speciale classifica a 36 squadre europee di quest’anno. Il risultato di oggi risulterà fondamentale nel delineare la classifica, ma soprattutto in vista della qualificazione agli ottavi. Sia con i tre punti, sia con un pareggio, gli uomini di Baroni staccherebbero immediatamente il pass per gli ottavi, anche se la vittoria sarebbe importante per mantenere il primo posto e sperare in un avversario “più abbordabile“ agli ottavi. Stasera, quindi, la posta in palio è altissima e Lazio farà di tutto per portare a casa il risultato davanti all’emozionante scenario dei tifosi laziali presenti allo stadio.

L’allenamento in preparazione di ieri

Nella giornata di ieri si è svolto l’allenamento in vista del match ed è stato possibile comprendere qualche idea di Baroni sulle formazioni di stasera. Il mister ha intenzione di sfoggiare la sua migliore Lazio: in porta conterà quasi sicuramente sul giovane greco Mandas, scelte obbligate in difesa, considerando gli squalificati Gigot e Pellegrini. invece, in mediana sicuramente i soliti Rovella e Guendouzi e si potrebbe rivedere lo stesso attacco di Verona, con Pedro e Tchaouna in ballottaggio. Come al solito, il mister non potrà contare su figure come Castrovilli o Hysaj, essendo fuori dalla lista Uefa.

