Inter, rebus Correa: tra Lazio, ritorno in Argentina e risoluzione: gli scenari

Un rebus da risolvere al più presto per il bene di tutto. Il futuro di Joaquin Correa è al momento un intrigo senza via di uscita. L’argentino, come riportato da calciomercato.com, reduce dal prestito al Marsiglia, è tornato all’Inter ma è completamente fuori dai piani di mister Simone Inzaghi e in scadenza tra un anno con il club neroazzurro.

LE CIFRE

Tra le ipotesi scongiurate c’è anche quella di trattare con il calciatore la risoluzione anticipata del contratto. L'inter così potrebbe risparmiare i 6,5 milioni lordi di stipendio. Una soluzione che al momento resta uno scenario lontano, ma che non è da scartare a priori.

IPOTESI LAZIO per CORREA

Gli ottimi rapporti tra Lotito-Lazio e Alessandro Lucci, agente del Tucu, hanno aperto ad una possibile ritorno a Formello, proprio in occasione del passaggio in biancoceleste di Castrovilli.

Alla Lazio potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Zaccagni, ma da Formello, hanno chiarito che valuteranno l’operazione solo se Correa dovesse risolvere il contratto con l’Inter e svincolarsi.