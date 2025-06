La Lazio risponde alla Giraud: "Perdonaci se non riusciamo a ridere alla tua 'battuta'"

Nel corso del nuovo programma "In & Out – Niente di serio", la comica romana Michela Giraud si è resa protagonista di un’uscita infelice che ha scatenato l’indignazione dei tifosi biancocelesti e non solo. Con un gioco di parole, la Giraud ha etichettato i sostenitori della Lazio come “fascisti”. Un commento inappropriato a cui la stessa società ha voluto replicare prontamente.

La "battuta" di cattivo gusto pronunciata dalla comica, nota tifosa giallorossa, non è passata inosservata nemmeno ai vertici della Lazio, che hanno risposto alla provocazione con un post pubblicato sul proprio profilo X.

La risposta della Lazio a Michela Giraud

Perdonaci @MichelaGiraud se, anche sforzandoci, non riusciamo a ridere a questa tua “battuta” nuova e originale: fortunatamente però viviamo in una democrazia e ognuno di noi è libero di esprimere, con rispetto, le proprie opinioni, senza avere “paura” o ricevere insulti gratuiti. Anche per questo é giusto che il profilo X di una brillante comica come te rimanga aperto a beneficio di tutti. Un abbraccio e complimenti per lo spettacolo.

Il post social