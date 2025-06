Dopo la replica della Lazio, risponde Michela Giraud: "Era solo una battuta, facciamo pace?"

Dopo un'uscita infelice pronunciata da Michela Giraud nei confronti della Lazio, durante il nuovo programma serale "In & Out – Niente di serio", la società biancoceleste non ha potuto fare a meno di postare sul profilo X la propria risposta, soprattutto a seguito delle numerose reazioni dei tifosi laziali. La storia sembrava finalmente chiusa, ma poco fa la comica italiana ha deciso di replicare alle parole della squadra capitolina.

La risposta di Michela Giraud

Su brillante comica mi avete avuta <3 era solo una battuta, facciamo pace ? Altrimenti la mia famiglia laziale, a Natale mi rinnega. I complimenti per lo spettacolo li accetto ma solo se venite alla Cavea il 10 Settembre, ovviamente siete mi ospiti. (Ci sono anche le pizzette).

Il post su X