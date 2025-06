Lotito: "Sì al riconoscimento facciale per chi va allo stadio a delinquere"

Nel contesto di un’audizione istituzionale dedicata alla sicurezza e alla lotta contro le discriminazioni negli stadi, il senatore di Fratelli D'Italia e patron biancoceleste, Claudio Lotito, ha rilanciato la proposta di introdurre il riconoscimento facciale come strumento per contrastare comportamenti violenti e illegali durante le partite di calcio.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, l’intervento del Presidente è avvenuto nel corso dell’incontro con i rappresentanti della FIGC, Giancarlo Viglione, e della Lega Serie A, Andrea Butti, davanti alla Commissione straordinaria contro intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza, di cui Lotito è capogruppo per Forza Italia.

Chi si presenta allo stadio con striscioni offensivi, oggetti pericolosi o petardi non è lì per assistere a una partita, ma per provocare disordini. Il riconoscimento facciale potrebbe essere uno strumento tecnologico utile per distinguere chiaramente chi è un vero tifoso da chi, invece, infrange le regole e deve rispondere penalmente. Questo sistema consentirebbe di identificare i responsabili di certi comportamenti e di applicare le sanzioni in modo mirato.