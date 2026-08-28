Caso Romagnoli, l'Atalanta resta alla finestra: spunta un nuovo nome per la difesa laziale

A pochi giorni dal termine ufficiale di questa sessione estiva, il futuro di Alessio Romagnoli sembra ancora tutto da definire. In scadenza contrattuale con la Lazio nel 2027 e senza alcuna ipotesi di rinnovo, la cessione sembrava l'unica via possibile. Tuttavia, il mancato trasferimento all'Al-Sadd ha congelato momentaneamente la partenza del centrale romano. Ad oggi la vicenda che riguarda il difensore ex Milan è diventato un vero e proprio caso: resterà alla Lazio o partirà in questi ultimi giorni?

Può arrivare la chiamata dell'Atalanta

L'Atalanta di Maurizio Sarri resta sempre alla finestra. La Dea ha appena concretizzato la cessione di Ahanor per 48 milioni, un'operazione in uscita che potrebbe aprire all'acquisto del numero 13 laziale.

Idea Zebic per la difesa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in caso di partenza di Romagnoli, la Lazio starebbe valutando il colpo Marko Zebic, giovane centrale 19enne attualmente in forza alla Dinamo Zagabria.