Brasile, portiere muore dopo un rigore: tragedia ai Jogos da Pátria 2025 | VIDEO

Una drammatica vicenda ha sconvolto il Brasile: durante i Jogos da Semana da Pátria 2025, manifestazione legata alle celebrazioni per la Settimana della Patria in vista dell’Indipendenza, un portiere è morto subito dopo aver neutralizzato un rigore.

Antônio Edson dos Santos Sousa, dopo aver parato il tiro dagli undici metri, si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco mentre i compagni correvano a festeggiare la parata decisiva. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è stato inutile: il portiere muore dopo rigore, lasciando sotto shock giocatori e spettatori.