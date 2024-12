Cataldi eroe in campo: il gesto che ha salvato Bove

Danilo Cataldi è stato tra i primi a intervenire per aiutare il compagno Edoardo Bove in un momento di emergenza. Con grande prontezza, ha inserito la mano nella bocca di Bove per spostare la lingua, come riportato da ansa.it, evitando così il rischio di ostruzione delle vie respiratorie.

L'aiuto immediato di Gosens e la rabbia di Ranieri

Anche Gosens si è precipitato per fornire supporto, dimostrando spirito di squadra e tempestività. Nel frattempo, il capitano Ranieri ha avuto un acceso confronto con un membro dello staff dell’ambulanza, lamentandosi per il ritardo nell'ingresso del mezzo in campo.

Anche Dimarco ha cercato di accelerare le operazioni di intervento rapido

A sostenere l’operazione di soccorso si è unito anche Dimarco, cercando di accelerare le operazioni e garantire un intervento rapido.