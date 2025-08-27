Lazio, rinnovi bloccati anche per i dirigenti ma per Fabiani si avvicina la scadenza: il punto

Neanche la dirigenza è salva, infatti, i tre parametri FIGC non rispettati e imposti dalla Covisoc hanno impedito alla Lazio di rinnovare i contatti, tuttavia, questo non vale soltanto per i calciatori della rosa biancoceleste ma anche per la Società, come nel caso del Direttore sportivo Angelo Fabiani, il cui contratto e sta avvicinando alla data di scadenza.

Lazio-Fabiani: la situazione

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, da quest'estate sono state congelate tutte le trattative per il prolungamento dei contratti dei calciatori che si avvicinano alla data di scadenza, tuttavia, il discorso è valido anche per i dirigenti e, soprattutto, per il Direttore sportivo Angelo Fabiani, il cui contratto scadrà a giugno.

Lazio: la scadenza dei contratti delle aquile

Non sono affatto pochi i contratti che si avvicinano alla scadenza, infatti, nel 2026 giungeranno al termine i contratti di Basic, Hysaj, Kamenovic e Fares, ma non solo, anche per Matias Vecino e per Pedro la fine è vicina. Nel 2027, invece, scadranno i contratti dei terzini Manuel Lazzari e Luca Pellegrini, dei difensori centrali Samuel Gigot, Mario Gila, Patric e Alessio Romagnoli, in seguito la Società dovrà prendere delle decisioni insieme agli agenti dei calciatori e valutare chi potrà restare in rosa. Sempre nel 2027 giungeranno al termine i contratti di Marcos Antonio, Matteo Cancellieri, Alessio Milani e Danilo Cataldi, appena ritornato alla Lazio dopo il prestito alla Fiorentina. I restanti contratti hanno una scadenza molto più lunga e al momento non c'è nessuna ragione per cui preoccuparsi, infatti, la presenza di Taty, Guendouzi, Isaksen, Rovella e Dele-Bashiru fino al 2028 e di Zaccagni; Noslin, Mandas, Belahyane, Provstgaard, Tavares fino al 2029 è certa, a meno che non vengano venduti durante la fase di calciomercato. L'unico calciatore ancora da riscattare, invece, è Boulaye Dia, che al momento sta lottando per conquistare il posto da titolare.