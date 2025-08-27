Lazio-Verona, designato l'arbitro del match: i precedenti
L'AIA ha svelato la designazione arbitrale di Lazio-Verona: ecco chi dirigerà la gara dei biancocelesti
Archiviato l'insuccesso in trasferta nell'esordio stagionale contro il Como, la Lazio di mister Sarri torna nuovamente in campo la prossima domenica alle ore 20:45 per ospitare il Verona per la seconda giornata di Serie A. Nel frattempo l'AIA ha svelato la composizione arbitrale presente per Lazio-Verona.
La composizione arbitrale di Lazio-Verona
L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Verona, sfida valida per la 2° giornata di Serie A, all'arbitro Valerio Crezzini della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Garzelli. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Andrea Colombo della sezione di Como. Al VAR sarà presente Ivano Pezzuto della sezione di Lecce con Fabio Maresca all'AVAR della sezione di Napoli.
I precedenti
È la prima volta in carriera che Valerio Crezzini arbitra una partita dei biancocelesti - è infatti uno tra i direttori di gara promossi dall’Aia nella stagione 2024-2025. Il direttore di gara, con un passato prevalentemente tra Serie B, Serie C e Campionato Primavera, ha incrociato in precedenza solo gli Aquilotti capitolini nelle categorie giovanili, ma mai la prima squadra.