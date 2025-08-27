Lazio-Verona, designato l'arbitro del match: i precedenti

Archiviato l'insuccesso in trasferta nell'esordio stagionale contro il Como, la Lazio di mister Sarri torna nuovamente in campo la prossima domenica alle ore 20:45 per ospitare il Verona per la seconda giornata di Serie A. Nel frattempo l'AIA ha svelato la composizione arbitrale presente per Lazio-Verona.

La composizione arbitrale di Lazio-Verona

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Verona, sfida valida per la 2° giornata di Serie A, all'arbitro Valerio Crezzini della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Garzelli. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Andrea Colombo della sezione di Como. Al VAR sarà presente Ivano Pezzuto della sezione di Lecce con Fabio Maresca all'AVAR della sezione di Napoli.

I precedenti

È la prima volta in carriera che Valerio Crezzini arbitra una partita dei biancocelesti - è infatti uno tra i direttori di gara promossi dall’Aia nella stagione 2024-2025. Il direttore di gara, con un passato prevalentemente tra Serie B, Serie C e Campionato Primavera, ha incrociato in precedenza solo gli Aquilotti capitolini nelle categorie giovanili, ma mai la prima squadra.