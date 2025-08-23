Ballottaggi per Sarri in vista di Como: Provedel più di Mandas; Taty e Rovella dal 1'

Poco più di 24 ore e la Lazio farà il suo esordio in campionato. Test importante per la Lazio di Sarri chiamata subito ad affrontare il Como di Fabregas, rivelazione di questo calciomercato con molti milioni investiti e possibile meteora di questo campionato.

Provedel, Rovella e Castellanos avanti nei ballottaggi

Rovella - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

I dubbi di formazione di Sarri sono legati ai ruoli con due coppie forti ma con una sola maglia a disposizione: Provedel è in vantaggio su Mandas per riprendersi la porta e la titolarità; a destra Lazzari e Marusic si giocano la titolarità; quest'ultimo a partita in corso potrà eventualmente spostarsi al centro viste le defezioni di reparto in queste prime gare complice la squalifica di Romagnoli. La coppia di centrali dovrebbe essere Gila-Provstgaard con Nuno Tavares a completare il quartetto. Rovella è avanti a Cataldi per una maglia da titolare in cabina di regia, fiancheggiato da Guendouzi e da Dele-Bashiru. Davanti Castellanos parte favorito su Dia con ai lati Cancellieri e capitan Zaccagni.

