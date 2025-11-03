Lazio-Cagliari, Vecino: "Vittoria fondamentale. Mi sento pronto per giocare dall’inizio"
Al termine della vittoria della Lazio contro il Cagliari, Matias Vecino ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC e in Mixed Zone
Il centrocampista Matias Vecino, ritornato in campo dopo una lunga assenza a causa di un infortunio riscontrato durante le amichevoli, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel e in Mixed Zone per esprimersi riguardo il trionfo della Lazio nel match contro il Cagliari.
Le dichiarazioni di Matias Vecino a LSC
Le emozioni dopo la vittoria della rosa biancoceleste contro il Cagliari
Sono contento. Era fondamentale tornare alla vittoria per dare continuità. È stato complicato perché sappiamo che il Cagliari sta ottenendo buoni risultati fuori casa, ma l’abbiamo portata a casa.
Le sue condizioni
Mi sento bene. Più giochi meglio stai. Sto mettendo minuti nelle gambe, ma mi sento pronto per giocare dall’inizio.
Le difficoltà della Lazio durante l'incontro
A volte ci sta avere momenti della partita nei quali si soffre. L’importante è rimanere compatti e non dare spazi. Abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo ed è una cosa da migliorare. L’importante è che abbiamo vinto e che abbiamo dato continuità agli ultimi risultati.
